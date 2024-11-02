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لبنان

قرى قضاء النبطية يناشدون كريدية إعادة الاتصالات

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:03
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يعاني مشتركو الهاتف العادي وخدمة الانترنت DSL من اوجيرو  في بلدات الدوير، كوثرية السياد، البابلية ، انصار ، الشرقية ، والصامدون في بلداتهم من انقطاع تام وشامل للاتصالات والانترنت منذ اسبوعين دون ان يحرك احد من المعنيين ساكنا ، لمعالجة المشكلة الناجمة عن هذا العطل، وتقديم أدنى مقومات الصمود للاهالي الذين يجدون حاجتهم للانترنت والهاتف العادي ضرورية في ظل الحصار الذي يفرضه عليهم العدو الاسرائيلي ، ووجود مشاكل في تغطية شبكات الخليوي.
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وناشد الاهالي المدير العام لهيئة اوجيرو الاستاذ عماد كريديه، الذي لبى سابقا نداءات مماثلة من منطلق انسانيته، واهتمامه الدائم بابناء المنطقة ، وتوجيهاته السريعة لفرق الصيانة، " واليوم نناشدك يا استاذ عماد ان تنقذنا من هذه المشكلة  ، الاهالي بحاجة الى خدمة الDSL والمشكلة كما علمنا  تقنية -فنية وهي اعادة البث للواقط من سنترال انصار الذي منه تتغذى بقية السنترالات لوجستيا ، هناك مشكلة في هذا السنترال اي سنترال بلدة انصار ، ويمكن لاي فرقة صيانة ان تعالجها سريعا ، وتأمين مادة المازوت لتشغيل مولد سنترال كوثرية السياد.

وتمنى الاهالي ان يلقى نداءهم للاستاذ كريديه التجاوب السريع، وهذا عهدنا به ، مؤازرا وسندا في صمود الاهالي بأرضهم في وجه عدوان ارهابي وغاشم.
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