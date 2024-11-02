قرى قضاء النبطية يناشدون كريدية إعادة الاتصالات

Advertisement

يعاني مشتركو الهاتف العادي وخدمة الانترنت DSL من اوجيرو في بلدات الدوير، كوثرية السياد، البابلية ، انصار ، الشرقية ، والصامدون في بلداتهم من انقطاع تام وشامل للاتصالات والانترنت منذ اسبوعين دون ان يحرك احد من المعنيين ساكنا ، لمعالجة المشكلة الناجمة عن هذا العطل، وتقديم أدنى مقومات الصمود للاهالي الذين يجدون حاجتهم للانترنت والهاتف العادي ضرورية في ظل الحصار الذي يفرضه عليهم العدو الاسرائيلي ، ووجود مشاكل في تغطية شبكات الخليوي.وناشد الاهالي المدير العام لهيئة اوجيرو الاستاذ عماد كريديه، الذي لبى سابقا نداءات مماثلة من منطلق انسانيته، واهتمامه الدائم بابناء المنطقة ، وتوجيهاته السريعة لفرق الصيانة، " واليوم نناشدك يا استاذ عماد ان تنقذنا من هذه المشكلة ، الاهالي بحاجة الى خدمة الDSL والمشكلة كما علمنا تقنية -فنية وهي اعادة البث للواقط من سنترال انصار الذي منه تتغذى بقية السنترالات لوجستيا ، هناك مشكلة في هذا السنترال اي سنترال بلدة انصار ، ويمكن لاي فرقة صيانة ان تعالجها سريعا ، وتأمين مادة المازوت لتشغيل مولد سنترال كوثرية السياد.وتمنى الاهالي ان يلقى نداءهم للاستاذ كريديه التجاوب السريع، وهذا عهدنا به ، مؤازرا وسندا في صمود الاهالي بأرضهم في وجه عدوان ارهابي وغاشم.