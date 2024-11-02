Advertisement

لبنان

ضرر كبير لحق بمسجد شبعا على طريق عين الجوز

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1272216-638661369365003697.jpg
Doc-P-1272216-638661369365003697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لحق ضرر كبير بمسجد شبعا على طريق عين الجوز، جراء القصف المعادي الذي اصاب البلدة فجرا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من "المستقبل" زار دارة المفتي الجوزو وتشديد على الوحدة في مواجهة التحديات
lebanon 24
02/11/2024 10:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجوز الأخضر.. عنصر غذائي مميز يجمع بين الطعم والفوائد الصحية
lebanon 24
02/11/2024 10:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الجوزو: هناك من يعتدي على هوية المسلمين وأوقافهم
lebanon 24
02/11/2024 10:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24

بمسجد

الجوز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-11-02
04:17 | 2024-11-02
04:03 | 2024-11-02
04:00 | 2024-11-02
03:50 | 2024-11-02
03:45 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24