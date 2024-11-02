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لبنان

غارة إسرائيلية ليلا على النبي شيت استهدفت منزل عائلة الشهيد فؤاد شكر

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:41
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شنّ الطيران الإسرائيلي غارة ليلًا على بلدة النبي شيت مستهدفاً منزل أهل القائد في حزب الله فواد شكر الذي اغتيل في 30 تموز الماضي بغارة جوية على مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.
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حزب الله

فؤاد شكر

غارة

النبي شيت

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