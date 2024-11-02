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لبنان

المرحلة الاولى من العملية البرية في لبنان شارفت على الانتهاء.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:50
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بدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لإنهاء "المرحلة الأولى" من عملياته البرية جنوبي لبنان، التي ذكرت مصادر أنها "حققت إنجازات مهمة".

ونقل مراسل الحرة عن مصادر، أن المرحلة الأولى "كشفت العديد من البنى التحتية لحزب الله وقوات الرضوان في القرى الشيعية القريبة من الحدود، فوق وتحت الأرض، بجانب العثور على العديد من الأسلحة، وأسر العديد من عناصر حزب الله الذين يقدمون الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي ستساعد في المستقبل".
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من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش "يقترب من نهاية تلك المرحلة الأولى، وذلك تماشياً مع ضرورات العملية البرية"، لافتة إلى أنه "تم تسريح بعض أفراد قوات الجيش النظامية والاحتياطية، وهم عدة آلاف من المقاتلين".

وبدأ الجيش بالتخطيط لإعادة انتشار قواته على الحدود اللبنانية، على خلفية المحادثات حول وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية، بوساطة الولايات المتحدة، وفق هيئة البث.
وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكستين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، جولات في لبنان وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، لدفع جهود وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير، ودبلوماسي رفيع المستوى، القول إن الولايات المتحدة "طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل"، من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

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