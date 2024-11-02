قياديان في حزب الله.. اغتالتهما إسرائيل امس في صور

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زعم الجيش الإسرائيلي استهداف قياديين من حزب الله مسؤولين عن إطلاق أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل في تشرين الاول المنصرم.وقال الجيش الإسرائيلي ان القياديين هما موسى عز الدين قائد قوات حزب الله في قطاع الساحل وحسن مجيد ديب قائد المدفعية بقطاع الساحل، واللذين تم استهدافهما في منطقة صور يوم الجمعة.