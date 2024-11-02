في عكار.. العثور على جثة شاب داخل أحد الكروم

عثر صباح اليوم على جثة هامدة داخل كروم بينو العكارية عائدة للشاب "ق.ق" من منطقة فرن الشباك - بيروت ، وقد رجحت المصادر ان تكون اسباب الوفاة هي نتيجة عارض صحي تعرض له المذكور



وقد حضرت الادلة الجنائبة والقوى الامنية الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة

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