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لبنان

في عكار.. العثور على جثة شاب داخل أحد الكروم

Lebanon 24
02-11-2024 | 04:17
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عثر صباح اليوم على جثة هامدة داخل كروم بينو العكارية عائدة للشاب "ق.ق" من منطقة فرن الشباك - بيروت ، وقد رجحت المصادر ان تكون اسباب الوفاة هي نتيجة عارض صحي تعرض له المذكور

وقد حضرت الادلة الجنائبة والقوى الامنية الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة
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جثة

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