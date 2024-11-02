اندلاع حريق في الناعمة

اندلع حريق قبل ظهر اليوم السبت في خزانات مؤسسة رشاد قاسم للحديد في الناعمة، ولا صحة للمعلومات عن غارة إسرائيلية في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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