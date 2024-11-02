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لبنان

اندلاع حريق في الناعمة

Lebanon 24
02-11-2024 | 04:52
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اندلع حريق قبل ظهر اليوم السبت في خزانات مؤسسة رشاد قاسم للحديد في الناعمة، ولا صحة للمعلومات عن غارة إسرائيلية في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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