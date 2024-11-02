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لبنان

بصلية صاروخية.. "الحزب" يقصف شمال حيفا

Lebanon 24
02-11-2024 | 05:18
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أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 9:30 من صباح يوم السبت 2-11-2024‏ الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
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