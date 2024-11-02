فرقة إسرائيليّة نفّذت إنزالاً بحريّاً في البترون.. بالتفاصيل هذا قامت به (فيديو)

حصل "لبنان 24" على فيديو يُظهر قوة قوامها 25 جندياً إسرائيلياً قاموا باختطاف أحد الأشخاص من إحدى الشاليهات في البترون بعد أن نفذوا إنزالاً بحرياً، وغادروا في زوارق سريعة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" أن الشخص المختطف هو ع. ف. أ. من مواليد 1986 وهو تلميذ قبطان بحري.

وأضافت المصادر أن العملية حصلت فجر يوم أمس الجمعة ونفذتها مجموعة "كوماندوز" خاصة في الجيش الاسرائيلي.

وتابعت المصادر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.

ونقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "قواتاً خاصة بحرية نفذت إنزالا في البترون واعتقلت مواطنا لبنانيا".



وزعمت معاريف أن المختطف هو مسؤول في حزب الله.

وفي هذا السياق كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "اكس":

"نؤكد انه لم يصدر عنا أي تعليق أو بيان على ما تم تداوله عن انزال في البترون والأمر متروك للأجهزة الامنية والجهات المختصة."