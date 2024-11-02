Advertisement

لبنان

فرقة إسرائيليّة نفّذت إنزالاً بحريّاً في البترون.. بالتفاصيل هذا قامت به (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2024 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1272292-638661497472705890.jpg
Doc-P-1272292-638661497472705890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل "لبنان 24" على فيديو يُظهر قوة قوامها 25 جندياً إسرائيلياً قاموا باختطاف أحد الأشخاص من إحدى الشاليهات في البترون بعد أن نفذوا إنزالاً بحرياً، وغادروا  في زوارق سريعة. 
 
وأفادت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" أن الشخص المختطف هو ع. ف. أ. من مواليد 1986 وهو تلميذ قبطان بحري. 
 
وأضافت المصادر أن العملية حصلت فجر يوم أمس الجمعة ونفذتها مجموعة "كوماندوز" خاصة في الجيش الاسرائيلي.
 
وتابعت المصادر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.
 
ونقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "قواتاً خاصة بحرية نفذت إنزالا في البترون واعتقلت مواطنا لبنانيا". 

وزعمت معاريف أن المختطف هو مسؤول في حزب الله. 
 
وفي هذا السياق كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على "اكس": 
 
"نؤكد انه لم يصدر عنا أي تعليق أو بيان على ما تم تداوله عن انزال في البترون والأمر متروك للأجهزة الامنية والجهات المختصة." 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-11-02
08:38 | 2024-11-02
08:05 | 2024-11-02
07:57 | 2024-11-02
07:48 | 2024-11-02
07:43 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24