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لبنان
مستشفى النبطية الحكومي تسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية
Lebanon 24
02-11-2024
|
07:43
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قدمت بعثة الاغاثة الطبية التابعة لهيئة الصحة والتعليم في العتبة الحسينية المقدسة برئاسة حسين قبيسي، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الطارئة الى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في مدينة النبطية ، والتي تضمنت تجهيزات ومستلزمات وادوية منقذة للحياة وأدوية تخدير لغرف العمليات بالاضافة الى تجهيزات وأدوية لقسم الحروق، وذلك بناء على توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف السيد السيستاني وممثله المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وعلى اثر مناشدات من الجهات الطبية في مدينة النبطية التي ترزح تحت وطأة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية المتواصلة يوميا.
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وكان في استقبال البعثة وتسلم المساعدات والمستلزمات الطبية مدير عام المستشفى ورئيس مجلس ادارتها حسن وزني، وتخللتها جولة في اقسام المستشفى وعلى المرضى فيها، وقدم خلالها قبيسي للطاقم التمريضي ولعوائلهم الذين يقيمون معهم في المستشفى بسبب الاوضاع الامنية هدايا رمزية، كما قدم مساعدات استشفائية للمرضى.
وأكد قبيسي أن "البعثة جاءت تحت الخيمة الابوية للمرجعية الدينية العليا الذي هو أب لهذه الأمة"، ناقلاً "تحيات ودعوات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ورئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الدكتور حيدر العابدي"، معتبرا ان "هذه المساعدات الاخوية تأتي في اطار الحفاظ على ديمومة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية في هذا الصرح الطبي المميز الذي يقدم ويضحي في كل الظروف لخدمة ابناء المنطقة ، وخاصة في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والارهابي على لبنان".
من جهته شكر وزني " للبعثة جهودها الجبارة في الوصول الى النبطية تحت القصف والدمار"، محملا قبيسي "أطيب تحياته وتقديره وشكره بإسمه الشخصي وبإسم كل العاملين في المستشفى من اطباء وفريق تمريضي وموظفين للمرجعية العليا وللمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على ما قدموه"، طالبا من رئيس البعثة ايصال طلبهم الى المتولي الشرعي بأن "تبقى البعثة بشكل دائم في لبنان فتكون عين رعايتها الابوية المباركة علينا، باعتبارها الركن الوثيق الذي نركن له خاصة وأن المساعدات التي تلقيناها من العتبة المقدسة دعم مبارك دون أي مقابل، ولما لذلك من أثر في دعم صمود المنطقة واهلها وتقديم ما نحتاج لانقاذ الجرحى والوقوف الى جانب اهل المنطقة".
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