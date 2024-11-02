أمطار غزيرة وعواصف رعديّة وتحذير... هذا ما قد يحصل صباح يوم غدّ

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وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز شمال مصر يؤدي إلى طقس ماطر وبغزارة مع خطر تشكل السيول عالطرقات حيث يبلغ ذروته نهار الاحد ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.



الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما وماطرا بغزارة أحيانا، ومصحوبا ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال٤ درجات، نحذرمن خطر تشكل السيول على الطرقات خلال الفترة الصباحية بسبب غزارة الأمطار خاصة في المناطق الشمالية، ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز شمال مصر يؤدي إلى طقس ماطر وبغزارة مع خطر تشكل السيول عالطرقات حيث يبلغ ذروته نهار الاحد ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيًا خلال فترة بعد الظهر إلى غائم جزئيًا و غائم بسحب عالية. تتساقط أمطار متفرقة والتي تشتد غزارتها بدءًا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. نحذر من خطر تشكل السيول على الطرقات مع تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد

غائم وماطر بغزارة أحيانًا، ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال٤ درجات، نحذرمن خطر تشكل السيول على الطرقات خلال الفترة الصباحية بسبب غزارة الأمطار خاصة في المناطق الشمالية، ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات.



الإثنين

غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء

غائم جزئيا الى غائم احيانا صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة، يبقى احتمال تساقط أمطار متفرقة خفيفة حيث من المتوقع ان تنحسر كليا خلال الفترة المسائية ويتحول الطقس الى قليل الغيوم.



درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 29 درجة، فوق الجبال من 10 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة أحياناً ، سرعتها بين ١٥و ٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب و في فترة غزارة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٨٥ %.

حال البحر: مائج الى هائج ( ارتفاع الموج من 0,5متر الى1,5. متر).



- حرارة سطح الماء: ٢٤°م.

الضغط الجوي: ٧٦٠ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,57 ساعة غروب الشمس: 16,46 .