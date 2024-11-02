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لبنان

في بلدة مارون الراس... إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

Lebanon 24
02-11-2024 | 08:05
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏تجمعاً لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي شرقيّ بلدة مارون الراس بصلية صاروخية".
 
 
كما أشار في بيان آخر إلى أنّه "استهدف ‏تجمعاً لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية".
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