في بلدة مارون الراس... إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏تجمعاً لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي شرقيّ بلدة مارون الراس بصلية صاروخية".

كما أشار في بيان آخر إلى أنّه "استهدف ‏تجمعاً لقوّات جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية".