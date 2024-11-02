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لبنان

غرفة التجارة اللبنانية - الاسترالية أكدت التضامن مع لبنان ودعم الصليب الأحمر

Lebanon 24
02-11-2024 | 08:38
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أقامت غرفة التجارة اللبنانية - الاسترالية برئاسة سليم نقولا، احتفالها السنوي في سيدني لتكريم عدد من المتفوقين من ابناء الجالية اللبنانية.

حضر المناسبة ممثل رئيس حكومة الولاية الوزير جهاد ديب، قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون، رئيس المجلس التشريعي السابق جان عجاقة وشخصيات ورجال أعمال وأصحاب مصالح تجارية كبرى.
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وقد تحول الاحتفال إلى مناسبة للتضامن مع اللبنانيين الذين يعيشون ابشع وأظلم فترة في تاريخهم وسط الحرب المستمرة على لبنان من قبل العدو الاسرائيلي .

وخصصت التبرعات لدعم الصليب الأحمر اللبناني . 

نقولا 

وألقى رئيس الغرفة سليم نقولا كلمة في بداية الاحتفال قال فيها: "ان قلوبنا مكسورة بيبي ما يحدث لاهلنا واخوتنا في لبنان والشرق الأوسط"، كما شكر الداعمين وهنأ الفائزين بالجوائز هذا العام.

كما اعلن نقولا عن مشروع تعليمي تحت اسم "نجاح" لدعم الشباب اللبناني .وسيبدأ البرنامج بمركزين في الكورة و ضبيه .

ديب 

وألقى الوزير ديب كلمة هنأ فيها غرفة التجارة على جهودها ونجاحها على مدى ٣٩ سنة، مثنيا على اللبنانيين الذين نجحوا وساهموا في إعمار استراليا.

وأسف ديب "لاستمرار الحرب في لبنان وغزة وسقوط الضحايا الأبرياء"، مشيدا ب"تضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض في هذه الظروف المأسوية"، حاثا الحضور على "تقديم المساعدة قدر المستطاع لاهلهم وإخوتهم في لبنان كما في كل الظروف". 

الفائزون 

وشارك مدير البنك العربي جو رزق في الإعلان عن اسماء الفائزين:  رواد الأيوبي في مجال البناء  وجايسن باي في مجال الأعمال التجارية عن محلات  "سيدني توول" واريك جرجس في مجال البيئة ، وطبيب القلب المعروف فؤاد  نصر . 

والقى المكرمون كلمات شكروا فيها لغرفة التجارة دورها الرائد في إبراز دور المصالح الناجحة في استراليا. 

وتخلل الاحتفال عرض أفلام فيديو حول الغرفة وما يتعرض له لبنان حاليا من دمار، بالإضافة إلى فيديوهات عن الفائزين بجوائز الغرفة. 

وتحدثت سوفي نجارين عن مشروح "نجاح" في نهاية الاحتفال .

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