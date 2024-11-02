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لبنان

قرار لوزير التربيّة.. هذه تفاصيله (صور)

Lebanon 24
02-11-2024 | 09:59
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اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قراراً بشأن مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه: 
 
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