خياران... ما هي خطوة إسرائيل التالية في لبنان؟

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ذكر موقع "الحرة" أنّ مصدراً عسكريّاً قال إنّ "الجيش الإسرائيلي ينتظر إيعازا من المستوى السياسي بشأن المرحلة المقبلة من الحرب على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" في لبنان".وأضاف أنّ "التعليمات التي عملت بموجبها القوات العسكرية قبل بدء الاجتياح البري هي إبعاد التهديد المتمثل في اختراق الحدود واحتلال بلدات واختراق قواعد عسكرية وأنها شارفت على إنهائها".وتابع أن "المستوى السياسي طلب خلق واقع أمني جديد وإبعاد التهديدات الموجودة في القرى والمدن والأحراش القريبة من الحدود والبلدات الإسرائيلية أو ما يسمى بالخط الأول".وأوضح أن السؤال المطروح حاليا هو إما إعادة تمركز ونشر للقوات بما يتناسب والأهداف التي تم تحقيقها أو تعميق العملية العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية في ما يسمى الخط الثاني. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهذين الخيارين. (الحرة)