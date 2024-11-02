حميه عن اختطف أمهز: أين تطبيق القرار 1701؟

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اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه ان المختطف عماد أمهز هو ضابط مدني بحري.وقال: "ان عملية اختطاف أمهز تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه. وفي حال ثبت أنّ الاختطاف تم عبر الإنزال البحري، فأين تطبيق القرار 1701؟"واكد ان "هناك تواصلا مع اليونيفيل لكون الشواطئ اللبنانية مراقبة منها، فمهمة اليونيفيل هي مراقبة الشاطئ اللبناني بشكل دوري من الناقورة إلى العريضة".