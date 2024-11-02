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لبنان

حميه عن اختطف أمهز: أين تطبيق القرار 1701؟

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:25
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اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه ان المختطف عماد أمهز هو ضابط مدني بحري. 

وقال: "ان عملية اختطاف أمهز تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه. وفي حال ثبت أنّ الاختطاف تم عبر الإنزال البحري، فأين تطبيق القرار 1701؟" 
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واكد ان "هناك تواصلا مع اليونيفيل لكون الشواطئ اللبنانية مراقبة منها، فمهمة اليونيفيل هي مراقبة الشاطئ اللبناني بشكل دوري من الناقورة إلى العريضة".
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