Advertisement

لبنان

بالصور... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة حزرتا - زحلة

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1272389-638661654120702051.jpg
Doc-P-1272389-638661654120702051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ منزلاً في بلدة حزرتا - زحلة.
 
 
وتحدثت المعلومات الأوليّة عن إصابة 4 أشخاص.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على بلدة حزرتا
lebanon 24
02/11/2024 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على حيّ الصالحية في النبطية
lebanon 24
02/11/2024 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد و15 جريحا في حصيلة نهائية لغارة العدوّ الإسرائيلي على غاليري سمعان
lebanon 24
02/11/2024 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة العباسية
lebanon 24
02/11/2024 19:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24

حزرتا

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2024-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2024-11-02
13:23 | 2024-11-02
13:00 | 2024-11-02
12:58 | 2024-11-02
12:52 | 2024-11-02
12:46 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24