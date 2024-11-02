قداس للمجلس العام الماروني لمناسبة تذكار الموتى في مدافن رأس النبع

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أقام المجلس العام الماروني قداسًا لمناسبة تذكار الموتى، في مدافن رأس النبع، ترأسه خادم رعية سيدة النجاة الأب داني درغام، في حضور رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، وأعضاء الهيئة التنفيذية والهيئة العامة في المجلس وحشد من المؤمنين.وإنتَهزَ رئيس المجلس هذه المناسبة الوجدانية، ليتوجّه إلى اللبنانيين الذين يعيشون شتّى المصائب والأزمات ليحثَّهم على التحلّي بالإيمان والصبر "لأنّه حتمًا بعد الجلجلة القيامة".وأثنى على "روح التعاون والأخوّة التي أظهرها اللبنانيون تجاه بعضهم البعض في هذه المحنة"، مشدّدًا على أن "المرحلة الخطيرة والمُدمّرة التي نعيشها حاليًّا تتطلّب منّا الإرتقاء إلى أعلى درجات الإنسانية والتفهّم".وحذّر المسؤولين من "الإستمرار في تهميش الإستحقاق الرئاسي الذي بات أكثر من مُلح، وأن يتحمّلوا مسؤولياتهم الدستورية، علّها تساهم في حقن الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، الذي خلّف دمارًا شاملًا في بيروت كما في القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية".