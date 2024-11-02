هل "سيستسلم" حزب الله؟ هذا ما كشفه مسؤول عسكريّ إسرائيليّ

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قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد، إنّ "حزب الله لن يستسلم ويركع على ركبتيه، ولن يرفع العلم الأبيض".وتابع في حديثه لقناة "كان" الإسرائيلية، أن "حزب الله يشعر أنه بحالة جيّدة فهو يُطلق النيران ويُصيب ويُسبّب أضراراً".ورأى أنه "سيكون هناك اتفاق، ولكنه لن يتسبب في إذلال حزب الله في لبنان أو العالم العربي". (الميادين)