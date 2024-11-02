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لبنان

بثلاث صليات صاروخية.. "الحزب" استهدف قوة مؤلّلة إسرائيلية

Lebanon 24
02-11-2024 | 12:20
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أعلن حزب الله في بيان أنّه بعد انسحاب القوة المؤلّلة التي تم استهدافها عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024 باتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا، استهدفها الحزب عند الساعة 04:00 بثلاث صلياتٍ صاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.
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