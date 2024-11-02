هذا ما شهدته نقابة المحامين يوم أمس

Advertisement

وأوضحت المصادر أن 3 من أعضاء مجلس النقابة على الأقل يؤيدون تأجيل الإنتخابات، مشيرة إلى أن جميع الحاضرين خلال الإجتماع أكدوا أهمية الحفاظ على وطنية النقابة.ويوم غد الأحد، ستجري الدورة الأولى من الإنتخابات، فيما من المقرر أن تقام الدورة الثانية الأسبوع المقبل الذي سيشهد اجتماعات أساسية تحدد مصير الاستحقاق، إما تنفيذاً أو تأجيلاً.