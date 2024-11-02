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لبنان

هذا ما شهدته نقابة المحامين يوم أمس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2024 | 12:34
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كشفت مصادر نقابة المحامين لـ"لبنان24" أن الإجتماع الذي عُقد يوم أمس لمجلس النقابة، شهد حواراً هادئاً وبنّاء حول مسألة إقامة انتخابات أعضاء مجلس النقابة يوم غد الأحد أو تأجيلها بسبب الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد.
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وأوضحت المصادر أن 3 من أعضاء مجلس النقابة على الأقل يؤيدون تأجيل الإنتخابات، مشيرة إلى أن جميع الحاضرين خلال الإجتماع أكدوا أهمية الحفاظ على وطنية النقابة.

ويوم غد الأحد، ستجري الدورة الأولى من الإنتخابات، فيما من المقرر أن تقام الدورة الثانية الأسبوع المقبل الذي سيشهد اجتماعات أساسية تحدد مصير الاستحقاق، إما تنفيذاً أو تأجيلاً.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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