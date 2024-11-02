ميقاتي تابع مع قائد الجيش قضية اختطاف مواطن لبناني في منطقة البترون.. وطلب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن

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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد امهز في منطقة البترون وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.كما اجرى اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت انها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الامر مع الجيش.كما طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي بهذا الصدد .وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الامور في نصابها.