Advertisement

لبنان

مواجهة بين "الحزب" وقوّة إسرائيلية.. ماذا فعل بها؟

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1272493-638661819106362735.jpg
Doc-P-1272493-638661819106362735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قوة مؤللة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة حولا في جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أنه أطلق باتجاه القوة المذكورة صاروخين موجهين، ما أسفر عن إصابة جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوة، ما أدى إلى تدميرهما واحتراقهما وقتل وجرح من فيهما وإجبار القوة على الإنسحاب.
Advertisement
 
كذلك، قال الحزب أنه بعد انسحاب القوة باتجاه تلة الخزان عند أطراف حولا، تم استهدافها بـ3 صليات صاورخية.
 
وإثر تلك العملية، قصف الجيش الإسرائيلي تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2024-11-02
02:00 | 2024-11-03
02:00 | 2024-11-03
01:52 | 2024-11-03
00:58 | 2024-11-03
00:28 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24