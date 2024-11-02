مواجهة بين "الحزب" وقوّة إسرائيلية.. ماذا فعل بها؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قوة مؤللة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة حولا في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنه أطلق باتجاه القوة المذكورة صاروخين موجهين، ما أسفر عن إصابة جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوة، ما أدى إلى تدميرهما واحتراقهما وقتل وجرح من فيهما وإجبار القوة على الإنسحاب.

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كذلك، قال الحزب أنه بعد انسحاب القوة باتجاه تلة الخزان عند أطراف حولا، تم استهدافها بـ3 صليات صاورخية.

وإثر تلك العملية، قصف الجيش الإسرائيلي تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.



