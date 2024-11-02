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لبنان

ماذا كشفت عملية "قبطان البترون"؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:09
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء السبت، أنّ اللبناني فاضل أمهز الذي اعتقلته قوة كوموندوز بحرية إسرائيلية داخل منطقة البترون في لبنان، يتمتع بأهمية استخباراتية عالية، مشيرة إلى أنه من المُتوقع أن يؤدي اعتقال أمهز إلى تعطيل أنشطة الوحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" والتي تُهدِّد منصات الغاز الإسرائيلية.
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وأوضحت الصحيفة أنّ عملية اعتقال أمهز عبر عملية إنزال بحري، تذكر بعمليات الجيش الإسرائيلية السابقة في لبنان، مشيرة إلى أنّ الوحدة البحرية لحزب الله تعتبر ذراعاً إستراتيجياً للحزب، وتهدد المصالح البحرية الإسرائيلية.
 
وذكر التقرير أنّ الوحدة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الساحلية والزوارق الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى غواصات صغيرة وطوربيد محسّن".
 
وأكمل: "لقد أصبح المجال البحري رصيداً استراتيجياً منذ اكتشاف احتياطيات الغاز، وقد حدّد حزب الله المنصات كأهداف مشروعة وطور قدرات هجومية مخصصة ضدها، بما في ذلك الصواريخ الساحلية المتقدمة والطائرات من دون طيار".
 
وأردف: "لقد شهدت الوحدة البحرية لحزب الله تحولاً في السنوات الأخيرة بفضل الدعم الإيراني الواسع النطاق، فالحرس الثوري يزود الحزب بالتقنيات المتقدمة".
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