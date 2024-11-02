خلوة درزية في بعذران لمواكبة النزوح... جنبلاط: يبدو أنّ الحرب طويلة

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عقد عدد من القيادات الدرزية لقاءً جامعاً في خلوات القطالب في بلدة بعذران- قضاء الشوف، حضره النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان والنائب السابق فيصل الداوود، وممثّل عن النائب السابق وئام وهاب.وأكدت الخلوة الدينية السياسية على الموقف الموحّد بين الهيئات السياسية والدينية، وتحصين الداخل الدرزي في وجه التحديات بظلّ الحرب والنزوح الكثيف لقرى الجبل.وكتبت" الاخبار": مجموعة من الرسائل المبطّنة أراد الحزب التقدمي الاشتراكي توجيهها، خلال لقاء درزي جمع القيادات السياسيّة والروحيّة أمس في خلوات القطالب في بعدران - الشوف. اختيار المكان لم يكن سوى واحدة من هذه الرسائل، إذ إنها أوّل قرية درزيّة استهدف فيها العدو الإسرائيلي مجموعة من العائلات النّازحة.الهم الأمني الذي يُقلق وليد جنبلاط المُقتنع بأنّ «الحرب طويلة»، دفعه إلى المُسارعة إلى الدّعوة للقاء برعاية المشايخ الدروز وقضاته، والعمل على تكثيف الاتصالات من أجل إنجاح الاجتماع وتأمين حضور أكبر قدر ممكن من النواب الحاليين والسابقين والوزراء والمشايخ والفاعليّات. وهو ما حصل بحضور شيخ العقل سامي أبو المنى، على رأس المشايخ الذين يُمثّلون «الثقل» في قرى الشوف وعاليه والغرب الأعلى والشحّار والبقاع الغربي، كالمشايخ: أمين مكارم (رأس المتن) وأبو علي سليمان أبو ذياب (الجاهلية) وأبو زين الدين حسن غنّام (الشوف)، فيما سُجّل غياب عدد من المشايخ المُعارضين، على رأسهم الشيخ أنور الصايغ، وهو ما أشار إليه في كلمته الشيخ ناصر الدين الغريب الذي انتقد تغييب بعض المشايخ، داعياً إلى عقد لقاءات في عاليه وعدم حصرها بالشوف.هدف جنبلاط من اللقاء كان واضحاً بتثبيت وحدة الصف الدرزي خلال مواجهة العدو الإسرائيلي وتطويق أي محاولة لإشعال فتنة، واستنفار الفاعليّات بغية تفعيل اللجان المشتركة المعنيّة بمتابعة شؤون النّازحين في القرى، وضرورة الاحتكام إلى الدّولة بكامل أجهزتها لمنع مظاهر الأمن الذاتي.مع ذلك، لم يخلُ كلام جنبلاط من توجيه رسائل إلى حزب الله، بفصل ملفي النزوح والأمن عن بعضهما. الرّجل الذي شدّد على ضرورة حسن استضافة النّازحين، شدّد على عدم تعريض أمن الجبل لأي خطر أمني أو اعتداء من أي نوعٍ كان، خصوصاً أنّه سبق الاجتماع استهداف العدو الإسرائيلي لإحدى المركبات على طريق الكحالة، وانفلات القواعد الشعبيّة الدرزيّة التي ذهبت إلى مُحاولات لفرض حواجز أمنيّة على الطريق الرئيسية لعاليه – الكحّالة.هذا القلق دفع بجنبلاط إلى الإشارة في كلمته خلال الخلوة إلى أنه «لا يُمكننا أن نغض الطرف عمّا يحصل على الطريق كما أنّنا لا يُمكننا الاستمرار في هذه الطريقة، وعلينا معالجة الأمر»، مشدّداً على أنّ «هذه القضيّة تحتاج إلى الانتباه وأن تبقى العيون ساهرة بالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنيّة حتّى لا تنفلت الأمور».كما دعا جنبلاط إلى «التكاتف ووحدة الصف الدّاخلي في ظل هذه المرحلة الدقيقة، ورفع درجات التنسيق لمعالجة أزمة النزوح واحتضان النّازحين وتفعيل الخدمات الصحيّة واللجان الإغاثيّة في القرى، خصوصاً أنّ الحرب طويلة»، مطالباً وزير التربية بتفعيل الخطط لتعليم النازحين. وقال إنّ الموفد الأميركي عاموس هوكشتين «تآمر علينا وقدّم لنا ورقة استسلام، فيما رصدنا أنا ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الأمر وتصدّينا له».أرسلان وممثّل وهاب يردّانكلام رئيس «الاشتراكي» استتبعه كلام لرئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الذي شدّد على «أنّ علينا ألا نضيع البوصلة ولا ننسى أنّ إسرائيل هي المعتدية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ «أمن الجبل يحتاج إلى وعي وتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة وشرطة البلدية التي يجب أن تبقى حاضرة منعاً لأيّ محاولة فتنة أو انقسام في الجبل وتطويق أي إشكال يحدث».وسريعاً، تلقّف ممثّل رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب الموجود في ألمانيا، نائب رئيس الحزب، الدكتور هشام الأعور، كلام جنبلاط، وأكّد «ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرض هيبة دولة القانون، ومنع المظاهر المسلّحة وانتشار الحواجز على الطرقات وقمع جميع مظاهر الأمن الذاتي، حفاظاً على السّلم الأهلي، إذ إنّ خيارنا الدّولة التي تحمي الجميع»، مشدداً على أنّ «الطائفة الدرزية هي طائفة معروفية كيانية وعروبيّة، وبالتالي علينا الابتعاد عن لغة الشماتة والتحريض». كما دعا إلى تطبيق الطائف مع الإصلاحات الإداريّة وإنشاء مجلس الشيوخ.في الخلاصة، كان جو اللقاء «هادئاً وموزوناً، وشدّد جميع الحاضرين على أنّ إسرائيل هي العدو وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وحُسن استضافة النازحين»، على حد تعبير عدد من الحاضرين. في حين ركّزت كلمة أبو المنى على الشق الروحاني والديني وضرورة توحيد الصف والكلمة والتضامن مع النازحين، «من دون أن نقبل بأي خلل أمني من أي جهة أتت ونتعامل مع الجيش وقوى الأمن لتحقيق الاستقرار». كما حذّر من «المتاجرة بالمنازل في هذه الفترة العصيبة»، مستنكراً العدوان الإسرائيلي المتمادي.