Advertisement

لبنان

مرجع بارز : لا كلام قبل الانتخابات الاميركية

Lebanon 24
02-11-2024 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1272533-638662116046315339.jpg
Doc-P-1272533-638662116046315339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
نقل مصدر مطلع لـ «الديار» عن مرجع بارز قوله امس: «من الان الى الانتخابات الاميركية ونتائجها، لا احد يستطيع الكلام او ان يتكهن في شأن مصير الجهود الديبلوماسية والحل ووقف اطلاق النار».
Advertisement
واضاف « ان المرحلة المقبلة بعد هذه الانتخابات غير واضحة ولا يمكن الحديث عنها من الان، خصوصا ان نتنياهو يواصل الرهان على الحرب ويضرب كل الجهود والمحاولات الرامية الى وقفها».

وفي هذا الوقت قال مصدر سياسي مطلع انه « ليس هناك من مؤشرات حتى الان تدل على ضمان تحقيق وقف النار بعد الانتخابات الاميركية، وان الاجواء السائدة في ضوء تعطيل نتنياهو مؤخرا كل الجهود والصيغ المطروحة للحل، تؤكد ان الرهان هو على الميدان الذي سيفرض المعادلة التي تجبر العدو الاسرائيلي على وقف عدوانه والقبول بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 دون اي اضافات».
وفي الشأن السياسي افادت مصادر مطلعة، انه لم يسجل امس اي تطور سياسي يتصل بالجهود المبذولة لوقف النار، بعد ان كان ألرئيس بري نعى اول من امس المبادرة الاميركية الاخيرة لوقف النار، مشيرا الى ان نتنياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي جرى التوافق عليها مع هوكشتاين.
واضافت المصادر ان الاجواء ضبابية ولا تؤشر الى وقف للنار قريبا، على الرغم مما نقلته هيئة البث الاسرائيلية امس عن مسؤولين اميركيين واسرائيليين «بان التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله اصبح قريبا».
واضافت الهيئة ان اسرائيل تنتظر تلقي الصيغة النهائية للاتفاق التي يعمل عليها هوكشتاين، وان هناك اعتقادا بان التقدم نحو الاتفاق قد يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، رغم استمرار بعض الفجوات في المفاوضات. 
وقالت يسرائيل هيوم مساء ان لا تقدم في مفاوضات وقف النار. ونقلت عن مسؤولين اسرائيليين «ان الخلاف يتعلق بضمان حرية عمل اسرائيل اذا انتهك حزب الله الاتفاق».
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:03 | 2024-11-03
06:00 | 2024-11-03
05:55 | 2024-11-03
05:45 | 2024-11-03
05:32 | 2024-11-03
05:20 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24