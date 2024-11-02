أول تصريح لعائلة عماد أمهز "قبطان البترون".. ماذا كشفت عنه؟

نشر السيد فاضل أمهز، والد المواطن اللبناني عماد أمهز الذي اختطفته قوة كوموندوز إسرائيلية من منطقة البترون، منشوراً عبر حسابه على "فيسبوك"، يوضح ملابسات جديدة بشأن الحادثة التي طالت نجله.

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وذكر أمهز أنّ ابنه هو "قبطان بحري مدني، وكان يخضع لدورة في البترون ضمن معهد مرساتي للعلوم البحرية"، مشيراً إلى أن "هذه الدورة ليست الأولى لعماد أمهز الذي خضع سابقاً لعدة دوريات في ذات المعهد منذ العام 2013".

وقال أمهز إنّ "نجله يعمل عادة على بواخر مدنية تنقلُ إما المواشي أو السيارات، فيما يمضي أكثر أوقاته في البحر"، نافياً وجود أي علاقة لعماد أمهز بـ"بالأحزاب"، مشيراً إلى أن الأخير "لا يتدخل بالسياسة".

وكشف أمهز سبب وجود خطوط خليوية أجنبية عديدة وجوازات سفر بحوزة نجله، مشيراً إلى أن الأخير وحينما يصل إلى أي بلدٍ عبر البحر، يشتري شريحة ليتواصل عبرها مع زوجته وأولاده ووالدته، وتابع: "للتوضيح، فإن جواز السفر البحري يستعمله لدخول البلدان من جهة البحر وعندما ينتهي عقد عمله على أي باخرة يسلمها ويعود إلى لبنان بالطائرة على جواز السفر العادي".

وأكد أمهز أن نجله متزوج وهو أب لـ3 أولاد ويعيل والديه، داعياً الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية المسؤولة عن مراقبة البحر إلى تحمل مسؤولية ما جرى، وسأل: " أين البحرية اللبنانية التي تحمي الشعب اللبناني؟".