صورةٌ في منزل لبناني تنهي خدمة "عضو كنيست" بالجيش الإسرائيلي.. ماذا كتب على الجدران؟

قرّر جيش العدو الإسرائيلي فصل النائب بالكنيست إسحاق كرويزير، من الخدمة الاحتياطية العسكرية، بعد تداول صورة له على الإنترنت في منزل بجنوب لبنان، أعلن فيها "افتتاح مكتب وهمي له".
وقال الجيش الإسرائيلي حول الواقعة: "حققنا في الحادث، وتقرر إنهاء الخدمة الاحتياطية للفرد المعني".
وظهر العضو عن حزب "عوتسماه يهوديت" أو "العظمة اليهودية" الذي أكدّ فصله من الخدمة عبر حسابه على إكس، محاطا بجنود من الجيش، وقد كتب على جدران المنزل باللغة العبرية: "مكتب النائب كرويزير".
من جانبه، دافع زعيم حزب "عوتسماه يهوديت"، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن النائب. وكتب على حسابه بمنصة "إكس": "عضو الكنيست كرويزير، أنت فخر عوتسماه يهوديت، وفخر شعب إسرائيل".
وأضاف: "شكرا لك على عشرات الأيام في الخدمة التي تطوعت من أجلها خلال العام الماضي، وعار على قيادة الجيش التي طردتك بسبب تلك الصورة".
من جهته، علق رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، على الواقعة عبر حسابه بمنصة إكس، وكتب أن عضو الكنيست "ارتكب خطأ يستلزم التحقيق، وربما العقوبة التأديبية".
لكنه أضاف أنه رغم الخلاف السياسي مع النائب، فإنه يعتقد أن فصل عضو كنيست تطوع للقتال "يبعث برسالة خاطئة". (الحرة)