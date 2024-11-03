صورةٌ في منزل لبناني تنهي خدمة "عضو كنيست" بالجيش الإسرائيلي.. ماذا كتب على الجدران؟

قرّر جيش العدو الإسرائيلي فصل النائب بالكنيست إسحاق كرويزير، من الخدمة الاحتياطية العسكرية، بعد تداول صورة له على الإنترنت في منزل بجنوب لبنان، أعلن فيها "افتتاح مكتب وهمي له".

وقال الجيش الإسرائيلي حول الواقعة: "حققنا في الحادث، وتقرر إنهاء الخدمة الاحتياطية للفرد المعني".



وظهر العضو عن حزب "عوتسماه يهوديت" أو "العظمة اليهودية" الذي أكدّ فصله من الخدمة عبر حسابه على إكس، محاطا بجنود من الجيش، وقد كتب على جدران المنزل باللغة العبرية: "مكتب النائب كرويزير".