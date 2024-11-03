تفاصيلٌ مثيرة يرويها جار "قبطان البترون".. هكذا خطفته إسرائيل!

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كشف جار القبطان المخطوف من قبل الإسرائيليين عماد أمهز، بعض التفاصيل عن عملية الكومندوس الإسرائيلية التي شهدتها بلدة البترون شمالا والتي أُعلن عنها أمس السبت.وقال حسين الدلباني، إنه نزح مع عائلته قبل أكثر من شهر جراء القصف الإسرائيلي العنيف على الجنوب اللبناني، مضيفًا: "سمعت أصواتًا ليل الجمعة السبت فخرجت إلى الشرفة، ولاحظت حركة وضجيجا بين شجيرات على الشاطئ، ثم سمعت أحدهم يقول :" اذهب إلى الداخل فنحن من أمن الدولة"، ثم قال إن الطلب عينه وجه له لاحقاً أيضاً، قبل أن يدخل خائفاً.إلى ذلك، أشار إلى أن هؤلاء العناصر اقتحموا بعدها الشقة المجاورة لشقتنا حيث يقطن عماد. وتابع قائلا: "شعرنا بالرعب"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس