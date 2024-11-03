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لبنان

تفاصيلٌ مثيرة يرويها جار "قبطان البترون".. هكذا خطفته إسرائيل!

Lebanon 24
03-11-2024 | 01:42
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كشف جار القبطان المخطوف من قبل الإسرائيليين عماد أمهز، بعض التفاصيل عن عملية الكومندوس الإسرائيلية التي شهدتها بلدة البترون شمالا والتي أُعلن عنها أمس السبت.

وقال حسين الدلباني، إنه نزح مع عائلته قبل أكثر من شهر جراء القصف الإسرائيلي العنيف على الجنوب اللبناني، مضيفًا: "سمعت أصواتًا ليل الجمعة السبت فخرجت إلى الشرفة، ولاحظت حركة وضجيجا بين شجيرات على الشاطئ، ثم سمعت أحدهم يقول :" اذهب إلى الداخل فنحن من أمن الدولة"، ثم قال إن الطلب عينه وجه له لاحقاً أيضاً، قبل أن يدخل خائفاً.
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إلى ذلك، أشار إلى أن هؤلاء العناصر اقتحموا بعدها الشقة المجاورة لشقتنا حيث يقطن عماد. وتابع قائلا: "شعرنا بالرعب"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن وحدة كوماندوس بحرية، اعتقلت قيادياً في "حزب الله" بعملية جرى تنفيذها في منطقة البترون - جنوب لبنان.
من جهته، وصف حزب الله في بيان أمس تلك العملية بـ " العدوان الصهيوني على منطقة البترون"، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إسرائيل أسرت خلالها أحد أعضائه. (العربية)

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