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لبنان

عن الحملة على الجيش: الكيل طفح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2024 | 02:45
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قال مرجع عسكري أكاديمي ان الكيل طفح لدى الجيش وقيادته من تطاول إحدى وسائل الاعلام على الجيش باسلوب لا ينم عن حس وطني وبعيد كل البعد عن الحرية الإعلامية، والشعب اللبناني بأسره سوف يرد  قريباً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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