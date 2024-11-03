عن الحملة على الجيش: الكيل طفح

قال مرجع عسكري أكاديمي ان الكيل طفح لدى الجيش وقيادته من تطاول إحدى وسائل الاعلام على الجيش باسلوب لا ينم عن حس وطني وبعيد كل البعد عن الحرية الإعلامية، والشعب اللبناني بأسره سوف يرد قريباً.

Advertisement