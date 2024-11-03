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لبنان

"بداعي السفر".. هذا ما يبيعه اللبنانيون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2024 | 03:15
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بسبب الحرب الدائرة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي، شهد لبنان هجرة العديد من ابنائه. 
ولوحظ ان العديد من هؤلاء الاشخاص عرضوا ممتلكاتهم من شقق وسيارات للبيع بأسعار زهيدة.
كذلك، ترافقت الاعلانات عن هذه الممتلكات بعبارة "بداعي السفر".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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