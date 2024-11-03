Advertisement

لبنان

قصفٌ مكثف يطال الجنوب.. شهداء في جويا واشتباكات عنيفة عند الحدود

Lebanon 24
03-11-2024 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1272579-638662244654720321.jpg
Doc-P-1272579-638662244654720321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات جديدة استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو شن هجماته طيلة الليل الفائت وحتى صباح هذا اليوم، إذ أغار على بلدات معركة، مارون، يارون، معروب، صور  حي المدينة الصناعية، الشبريحة، شقراء، حاريص، حانين، زوطر الشرقية والحلوسية.
Advertisement
 
كذلك، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدات عيتا الشعب، رامية، طيرحرفا، القوزح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على جبل اللبونة أطراف بلدة الناقورة.
 
اشتباكات عنيفة
 
وشهد محور بلدتي مارون الراس و يارون اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التسلل إلى الأراضي اللبنانية لكن من دون جدوى، فيما تخلل القتال استعمال الرشاشات والقصف المدفعي المعادي المباشر.
 
شهداء في جويا
 
وفي بلدة جويا، أسفر قصف مُعادٍ على منزل في بلدة جويا إلى إرتقاء شهيدين بالإضافة إلى سقوط عددٍ من الجرحى.
 
كذلك، نفذ المعادي غارتين على محيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي في قضاء صور.
 
إنهيار مبنى 
 
إلى ذلك، تحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إنهيار مبنى صباح اليوم في محلة رأس العين في بعلبك، وذلك بعد تصدعه وتدمير قسمٍ منه نتيجة الغارة المعادية التي استهدفت منزلاً عصر يوم الجمعة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:03 | 2024-11-03
06:00 | 2024-11-03
05:55 | 2024-11-03
05:45 | 2024-11-03
05:32 | 2024-11-03
05:20 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24