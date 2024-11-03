قصفٌ مكثف يطال الجنوب.. شهداء في جويا واشتباكات عنيفة عند الحدود

نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات جديدة استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو شن هجماته طيلة الليل الفائت وحتى صباح هذا اليوم، إذ أغار على بلدات معركة، مارون، يارون، معروب، صور حي المدينة الصناعية، الشبريحة، شقراء، حاريص، حانين، زوطر الشرقية والحلوسية.

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كذلك، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدات عيتا الشعب، رامية، طيرحرفا، القوزح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على جبل اللبونة أطراف بلدة الناقورة.

اشتباكات عنيفة

وشهد محور بلدتي مارون الراس و يارون اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التسلل إلى الأراضي اللبنانية لكن من دون جدوى، فيما تخلل القتال استعمال الرشاشات والقصف المدفعي المعادي المباشر.

شهداء في جويا

وفي بلدة جويا، أسفر قصف مُعادٍ على منزل في بلدة جويا إلى إرتقاء شهيدين بالإضافة إلى سقوط عددٍ من الجرحى.

كذلك، نفذ المعادي غارتين على محيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي في قضاء صور.

إنهيار مبنى

إلى ذلك، تحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إنهيار مبنى صباح اليوم في محلة رأس العين في بعلبك، وذلك بعد تصدعه وتدمير قسمٍ منه نتيجة الغارة المعادية التي استهدفت منزلاً عصر يوم الجمعة.