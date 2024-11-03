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لبنان

بعد حادثة البترون.. هكذا علّق وزير الثقافة

Lebanon 24
03-11-2024 | 02:58
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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع "اكس‎": "البترون ليست على الخط الأمامي للمواجهة، ولا هي في الجنوب، وبرغم ذلك استهدف العدو فيها أحد المواطنين اللبنانيين بعملية اختطاف من غير أن يصدر عن كثيرٍ من السياديين ولو همسة اعتراض أو تنديد، فأين هم من هذه الاستباحة للسيادة  واين انتم مما جرى ويجري من محاولات اسرائيلية لبث الفتن في الداخل اللبناني".
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واضاف مخاطباً "السياديين": "المقاومة تردع العدوان عند الحدود، فاحموا أنتم السيادة اللبنانية والمواطنين في الداخل، ولو بالمواقف الإعلامية، من غدر العدوّ وعملائه وإجرامه وفتنه".
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