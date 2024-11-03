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لبنان

7 عمليات لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله خلال نصف ساعة!

Lebanon 24
03-11-2024 | 03:36
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ 7 عمليات جديدة ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية.
 
وذكر الحزب أنه نفذ 3 عمليات عند الساعة الـ7.30 صباحاً، مشيراً إلى أنه استهدف في الأولى تجمعاً لقوات جيش العدو في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية، فيما قصف في العملية الثانية تجمعاً لجنود إسرائيليين في مستعمرة شوميرا. أما في العملية الثالثة، فقال الحزب إنه استهدف تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة إيفن مناحم.
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وعلى صعيد العمليات الـ4 الأخرى، فقال الحزب أنه نفذها عند الساعة الـ8.00 صباحاً، فاستهدفت الأولى تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية، كما قصف في العملية الثانية تجمعاً للجنود الإسرائيليين في مستعمرة برعام. أما العملية الثالثة فطالت تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية. 
 
وعلى صعيد العملية الرابعة، قال الحزب إنه استهدف خلالها تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة روش هانيكرا بصلية صاروخية. 
 
 
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