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لبنان

"الوطني الحر" يعلق على حادثة البترون.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
03-11-2024 | 04:07
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علقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي، على حادثة اختطاف قوة كوموندوز إسرائيلية للمواطن عماد فاضل أمهز من منطقة البترون.
 
وقالت في تصريح للـ mtv: " ما حصل في البترون هو جزء من تصعيد إسرائيلي بوجه اللّبنانيين"،  معتبرة أن رفع شكوى إلى مجلس الأمن ضروري لكنه ليس كافياً.
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وأضافت: "ننتظر التحقيقات الأمنية في قضية اختطاف المواطن عماد أمهز".
 
وعن علاقة الوطني الحر و"حزب الله"، تابعت كتيلي: "التفاهم مع الحزب إهتز وهو من خرج منه، وتوجّهنا إلى كل القادة الأمنيين لتنبيههم إلى مخاطر الفتنة الداخلية".
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