"الوطني الحر" يعلق على حادثة البترون.. وهذا ما قاله

علقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي، على حادثة اختطاف قوة كوموندوز إسرائيلية للمواطن عماد فاضل أمهز من منطقة البترون.

وقالت في تصريح للـ mtv: " ما حصل في البترون هو جزء من تصعيد إسرائيلي بوجه اللّبنانيين"، معتبرة أن رفع شكوى إلى مجلس الأمن ضروري لكنه ليس كافياً.

Advertisement

وأضافت: "ننتظر التحقيقات الأمنية في قضية اختطاف المواطن عماد أمهز".

وعن علاقة الوطني الحر و"حزب الله"، تابعت كتيلي: "التفاهم مع الحزب إهتز وهو من خرج منه، وتوجّهنا إلى كل القادة الأمنيين لتنبيههم إلى مخاطر الفتنة الداخلية".