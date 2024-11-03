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لبنان

رفع جلسة الجمعية العامة لنقابة محامي طرابلس لـ 17 الحالي

Lebanon 24
03-11-2024 | 05:15
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أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، في بيان، انه بناءً لدعوة مجلس النقابة بتاريخ  7/10/2024 الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأحد الواقع في 3/11/2024،  حضر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، واعضاء مجلس النقابة مروان ضاهر، باسكال ايوب، رئيسة الديوان رنا شهال، والمرشحون: نبيل قطره، نيقولا بو نقولا، نبهان حداد، رنا تانيا الغزّ، جورجينا عسّال، طوني فرنجية، نزيه القواص، رنا فتفت، وذلك في دار النقابة في طرابلس.
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وبعد الإطلاع على محضر التوقيع المخصص لإحتساب النصاب القانوني، وبعد إنقضاء الساعة القانونية، وعدم إكتمال النصاب المنصوص عنه في المادة 38 من قانون المهنة، تقرر رفع جلسة الجمعية العامة لعدم توفر النصاب القانوني، وتم التأكيد على إنعقاد الجمعية العامة حُكماً يوم الأحد في 17/11/2024، في نفس الزمان والمكان المقررين في الإعلان المُبلّغ والمنشور أولاً وفقاً للنصوص القانونية، حيث سيكون إجتماع الدورة الثانية قانونياً بمن حضر.
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