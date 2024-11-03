باسيل: تسكير المدارس يعني هجرة لشعبنا!

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "أكس": "المدارس الخاصة فتحت أبوابها من شهر وبكرا بتفتح المدارس الرسمية. بمدارسنا المفتوحة، منقاوم ومنحافظ علبنان! تسكير المدارس يعني هجرة لشعبنا! لازم الحكومة تأمّن مقومات استكمال العام الدراسي لكل طلاب لبنان. ما فينا نخسر كنزنا التربوي ومستقبل ولادنا ! إذا خسرنا التربية منخسر لبنان!".

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