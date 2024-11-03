ادرعي يزعم العثور على قذائف ووسائل قتالية داخل غرفة أطفال في الجنوب

#عاجل داخل غرفة أطفال في قلب قرية جنوب لبنان: قذائف صاروخية ووسائل قتالية تم العثور عليها وتدميرها
🔸تواصل قوات الفرقة 91 أنشطتها البرية المحددة في جنوب لبنان لإحباط وتدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على عناصر إرهابية.
🔸خلال نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في إحدى القرى جنوب… pic.twitter.com/xiv4gETxE1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل داخل غرفة أطفال في قلب قرية جنوب لبنان: قذائف صاروخية ووسائل قتالية تم العثور عليها وتدميرها
🔸تواصل قوات الفرقة 91 أنشطتها البرية المحددة في جنوب لبنان لإحباط وتدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على عناصر إرهابية.
🔸خلال نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في إحدى القرى جنوب… pic.twitter.com/xiv4gETxE1