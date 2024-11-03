اليكم الحصيلة الأولية للغارة على حارة صيدا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

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