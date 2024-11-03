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لبنان

اليكم الحصيلة الأولية للغارة على حارة صيدا

Lebanon 24
03-11-2024 | 07:44
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.
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