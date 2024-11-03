عشرات الشهداء في الغارة على وطى الخيام اليوم

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أغار العدو الإسرائيلي عصر اليوم الاحد، على منطقة وطى الخيام موقعاً عدداً من الشهداء والاصابات.وأفيد أن الصليب الأحمر نقل 5 جثثًا اليوم من وطى الخيام على أن يستكمل مهمته لانتشال الجثامين الباقية غداً.وبحسب المعلومات، الشهداء الذين تم انتشالهم اليوم في وطى الخيام هم:روان علي المحمد 19 عاما.ندين شادي المحمد عمرها 5 اعوام.خالد شادي المحمد عمره سنتين.الطفل ادم شادي المحمد 6 اشهر.ديمة وليد الابراهيم 28 عاماً.ولا يزال هناك 15 شهيداً لبنانياً وشهيد سوري الجنسية تحت الأنقاض.