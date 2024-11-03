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لبنان

عشرات الشهداء في الغارة على وطى الخيام اليوم

Lebanon 24
03-11-2024 | 09:03
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أغار العدو الإسرائيلي عصر اليوم الاحد، على منطقة وطى الخيام موقعاً عدداً من الشهداء والاصابات.

وأفيد أن الصليب الأحمر نقل 5 جثثًا اليوم من وطى الخيام على أن يستكمل مهمته لانتشال الجثامين الباقية غداً.
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وبحسب المعلومات، الشهداء الذين تم انتشالهم اليوم في وطى الخيام هم:

روان علي المحمد 19 عاما.
ندين شادي المحمد عمرها 5 اعوام.
خالد شادي المحمد عمره سنتين.
الطفل ادم شادي المحمد 6 اشهر. 
ديمة وليد الابراهيم 28 عاماً.

ولا يزال هناك 15 شهيداً لبنانياً وشهيد سوري الجنسية تحت الأنقاض.
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