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لبنان

العدو يكثّف غاراته على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
03-11-2024 | 09:34
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شن العدو الاسرئيلي، اليوم الاحد، سلسلة غارات على البقاع والجنوب.


في ما يلي الإعتداءات المعادية التي طالت الأراضي اللبنانية من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً:

 غارات من الطيران الحربي على البلدات الجنوبية:
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- تبنين
- الغازية
- حارة صيدا
- وادي برغز
- قاقعية الصنوبر
- عربصاليم

 غارات من الطيران الحربي على المناطق البقاعية:
- محيط بعلبك
- دورس
- لبايا
- القرعون-سحمر

 غارة من مسيّرة:
- زوطر الشرقية 
- ياحون
- شقرا
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