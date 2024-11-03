العدو يكثّف غاراته على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات

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شن العدو الاسرئيلي، اليوم الاحد، سلسلة غارات على البقاع والجنوب.في ما يلي الإعتداءات المعادية التي طالت الأراضي اللبنانية من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً:غارات من الطيران الحربي على البلدات الجنوبية:- تبنين- الغازية- حارة صيدا- وادي برغز- قاقعية الصنوبر- عربصاليمغارات من الطيران الحربي على المناطق البقاعية:- محيط بعلبك- دورس- لبايا- القرعون-سحمرغارة من مسيّرة:- زوطر الشرقية- ياحون- شقرا