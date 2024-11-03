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لبنان

حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان: 2986 شهيدًا و13402 جريحاً

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:08
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس السبت 2 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 18 شهيدا و83 جريحاً.
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وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2986 شهيدًا و13402 جريحاً.
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