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لبنان

ميقاتي التقى جنبلاط في كليمنصو

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:15
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زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ، في كليمنصو، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور. 
وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات
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 وقد غادر الرئيس ميقاتي من دون الادلاء باي تصريح.
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