ميقاتي التقى جنبلاط في كليمنصو

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ، في كليمنصو، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات

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وقد غادر الرئيس ميقاتي من دون الادلاء باي تصريح.