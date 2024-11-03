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لبنان

بصواريخ نوعية... هذا ما استهدفه "حزب الله" اليوم

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:20
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه "استهدف عند الساعة 09:45 من صباح يوم الأحد قاعدة "بيت ليد" التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي (تحوي معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين)، شرقي مدينة نتانيا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة، وقد أصابت أهدفها بدقّة".
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الى ذلك، أعلن في بيان آخر أنه "أثناء رصد مجموعة من قوات جيش العدو الإسرائيلي تحاول استحداث غرفة قيادة في مستوطنة المطلّة، ‏استهدف عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم الأحد بصاروخ موجّه أصاب هدفه بدقة، وأوقع من فيها بين قتيل وجريح".
 
و‏استهدف "الحزب"، عند الساعة 11:10 من صباح يوم الأحد تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر بصلية صاروخيّة.
 
 
كما استهدف عند الساعة 05:05 من غروب اليوم الأحد تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.
 
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