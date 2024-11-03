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لبنان

الطفلة فاطمة.. شهيدة جديدة جراء غارة غاليري سمعان

Lebanon 24
03-11-2024 | 12:31
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استشهدت الطفلة فاطمة عباس متأثرة بجراحها جراء الغارة التي استهدفت غاليري سمعان في الضاحية يوم امس السبت، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات الى ان الطفلة كانت برفقة اهلها الذين كانوا يغادرون المنطقة وصودف وجودهم اثناء الغارة.
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