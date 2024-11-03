الطفلة فاطمة.. شهيدة جديدة جراء غارة غاليري سمعان

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استشهدت الطفلة فاطمة عباس متأثرة بجراحها جراء الغارة التي استهدفت غاليري سمعان في الضاحية يوم امس السبت، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الى ان الطفلة كانت برفقة اهلها الذين كانوا يغادرون المنطقة وصودف وجودهم اثناء الغارة.