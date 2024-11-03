بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة... حزب الله شنّ هجومًا جويًا على قاعدة "إلياكيم"

أعلن "حزب الله" في بيان أنه شنّ عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الأحد هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة".

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