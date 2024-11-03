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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع بتوجيه استخباري دقيق قضى على المدعو علي بركات الذي كان عنصرًا إرهابيًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127)".وأضاف أدرعي عبر "أكس": "كان الارهابي بركات يعمل لأكثر من عقد في الوحدة الجوية في حزب الله حيث خطط ونفذ عشرات العمليات لإطلاق المسيرات نحو إسرائيل وكان يتورط في تطوير صواريخ كروز ومسيرات لصالح حزب الله".كما قال: "سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد الوحدة الجوية لحزب الله والقضاء على عناصر الوحدة وتدمير بنيتها الارهابية".