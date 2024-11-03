بصلية من الصواريخ النوعية.. حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنيّة للمرة الاولى

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف عناصر الحزب وللمرّة الأولى قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

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