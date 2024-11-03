الطقس غدًا... أمطار متفرقة ومتقطعة بانتظاركم

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وهي فوق معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة نهاراً، وتكون غزيرة أحياناً، ثم تتراجع حدّة الأمطار من بعد الظهر".

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