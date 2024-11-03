بصليات صاروخية.. حزب الله يستهدف شمال اسرائيل

Advertisement

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وفي إطار التحذير الذي وجّهه حزب الله لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف عناصر الحزب منتصف ليل الأحد - الإثنين مستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصليات صاروخيّة.كما استهدفوا ايضاً وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون بصلية صاروخيّة.